Prof. Dr. Hasan Ünal kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Hasan Ünal'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Hasan Ünal geliyor. Prof. Dr. Hasan Ünal'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hasan Ünal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Tüm bilgiler haberimizde.

Bazı açık oturum programlarına da katılan Prof. Dr. Hasan Ünal'ın hayatı, biyografisi ve mesleği merak edilmektedir. Peki, Prof. Dr. Hasan Ünal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç?

PROF. DR. HASAN ÜNAL KİMDİR?

Prof. Dr. Hasan Ünal, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi'dir.

Prof. Dr. Hasan Ünal, Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Bazı açık oturum programlarına da katılan Hasan Ünal sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Twitter hesabında 37 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@hasanunal1920" adresinden ulaşabilirsiniz.