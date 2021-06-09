Prof. Dr. Evren Balta Tüsiad "Küresel Siyaset Forumu" Akademik Koordinatörü Oldu
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Prof. Dr. Evren Balta Tüsiad "Küresel Siyaset Forumu" Akademik Koordinatörü Oldu

Prof. Dr. Evren Balta Tüsiad 'Küresel Siyaset Forumu' Akademik Koordinatörü Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Prof. Dr. Evren Balta TÜSİAD "Küresel Siyaset Forumu" Akademik Koordinatörü OlduÖzyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Evren Balta TÜSİAD "Küresel Siyaset Forumu" Akademik Koordinatörü Oldu

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Evren Balta, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bünyesinde oluşturulan "Küresel Siyaset Forumu"nun akademik koordinatörlüğü görevine getirildi. Küresel düzeydeki siyasal dinamikleri ve dış politika konularını disiplinler arası bir bakış açısı ile ele almak amacıyla kurulan, birçok akademisyen, diplomat ve gazetecinin yer alacağı forumda, toplantı ve webinarlar düzenlenerek bu alanda öncü olacak çalışmalar yürütülecek. Prof. Dr. Evren Balta'yı yeni görevinden ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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