Prof. Dr. Ertuğrul'dan "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt: Yazın rahatlayacağız ama maskeleri çıkartmak için erken olabilir

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, milyonlarca kişinin yanıt beklediği "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna "Yaza doğru rahatlayacağımızı sanıyorum ama maskeleri çıkartmak için yaz da erken olabilir" yanıtını verdi.

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken aşı çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Hürriyet gazetesinden Ömür Kurt'un koronavirüs salgını ve aşı çalışmalarıyla ilgili sorularına dikkat çeken cevaplar verdi.

"HANGİ AŞI İLK OLARAK ÖNÜME GELİRSE ONU OLACAĞIM"

"Hangi aşı daha güvenli?" tartışmaları hakkında konuşan Prof. Bülent Ertuğrul, "Hangi aşı ilk olarak benim önüme gelirse onu olacağım. Çünkü risk altındayım ve o nedenle hemen bu aşıyı olarak en azından kendimi bağışık haline getireceğim" ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul

"AŞIYLA KORONAVİRÜSÜ SINIRLIK BİR HASTALIK HALİNE GETİREBİLİRİZ"

"2021'in de aşı çalışmalarıyla geçeceğini söyleyebiliriz" diyen Prof. Ertuğrul, "Bu aşı çalışmalarıyla koronavirüsü sınırlı bir hastalık haline getirebiliriz ancak bu durum virüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe kurallarını dışarda bırakacağımız anlamına gelmiyor" dedi.

"MASKELERİ ÇIKARTMAK İÇİN YAZ DA ERKEN OLABİLİR"

Milyonlarca kişinin yanıt beklediği "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna da değinen Prof. Bülent Ertuğrul, "Yaza doğru rahatlayacağımızı sanıyorum ama maskeleri çıkartmak içini yaz da erken olabilir" dedi.