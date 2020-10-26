Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına konuk olarak katılan Ersin Kalaycıoğlu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Ersin Kalaycıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, nerede çalışıyor? Tüm bilgiler sizlerle...