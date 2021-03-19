Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir, kaç yaşında?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Dursun Buğra ne doktoru, hayatı ve biyografisi nedir?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Dursun Buğra ne doktoru, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. DURSUN BUĞRA KİMDİR?

27 Kaım 1954 yılında Karadeniz Ereğli doğan Prof. Dr. Dursun Buğra, İlköğrenimini Fatih İskenderpaşa ilkokulu, Orta ve Lise eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamlamıştır. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Genel Cerrahi alanındaki ihtisasını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde (1979-1983), Askerlik hizmetini Kars Sarıkamış Asker Hastanesinde (1983-1985) ve mecburi hizmetini SSK İstanbul hastanesinde (1985-1987) tamamladı.

1987-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Dursun Buğra 1989 yılında Doçent 1996 yılında Profesör oldu.

Mesleki ilgi alanları;

Kolon ve rektum cerrahisi, Üst gastrointestinal sistem cerrahisi ve Laparoskopik cerrrahi olan Prof. Dr. Buğra Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği Eski Başkanı ve Uluslararası Kolon Rektum Cerrahisi Üniversiteler Birliği icra kurulu üyesidir.

Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği,Türk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Derneği, Avrupa Koloproktoloji Derneği ve Avrupa Endoskopik Cerrahi Birliği Üyelikleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Dursun Buğra'nın 63 yabancı dilde ve PubMed'de kayıtlı makale, 1202 alıntılama, H-indeksi 19, 67 Türkçe makale, 154 Türkçe kongre bildirisi, 43 yabancı dilde kongre bildirisi ve 27 Türkçe kitap bölümü sahibidir.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 1 Haziran 2020 tarihli kararı ile Üniversite Onur Kurulu üyeliğine seçilen Prof. Dr. Dursun Buğra, halen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapmaktadır.