Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Kızılay Gelen Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından duyurdu. Kınık açıklamasında "Cemil Hocamızı az önce kaybettik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

OĞLU DA PAYLAŞIM YAPTI

Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da, Twitter üzerinden "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI KENDİ AÇIKLAMIŞTI

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, hastalık semptomlarını gösterdiği için hastanede karantinaya alınmıştı. Taşçıoğlu karantina altındayken sosyal medyada yayınladığı videoda, "kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu" söylemişti.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, babasının test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Onur Taşçıoğlu mesajında babasının durumunu, "Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir" sözleriyle ifade etmişti.