Prof. Dr. Baki Kuru: Hukuksuzluk bizi bir yere götürmez

"Türkiye'nin Değerleri" serisinin dördüncü konuğu, "hocaların hocası" olarak bilinen 93 yaşındaki hukukçu Prof. Dr. Baki Kuru. Hukuk fakültesinde okuyan herkesin aşina olduğu "İcra ve İflas Hukuku" ile "Medeni Usul Hukuku" kitapları ve daha birçoğunda, onun imzası var.

"Türkiye'nin Değerleri" serisinin dördüncü konuğu, "hocaların hocası" olarak bilinen 93 yaşındaki hukukçu Prof. Dr. Baki Kuru. Hukuk fakültesinde okuyan herkesin aşina olduğu "İcra ve İflas Hukuku" ile "Medeni Usul Hukuku" kitapları ve daha birçoğunda, onun imzası var. 12 Eylül darbesinin ardından erken yaşta emekli olan Kuru, üniversiteyi bıraksa da hukuku hiçbir zaman bırakmadı.

Kaynak: DailyMotion.com