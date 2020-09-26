Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cem Yılmaz ile yakınlığı nedir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor? Akrabası mı?

Bugün 26 Eylül Cumartesi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu yarışmacı olarak katıldı. Yarışmacı 7. soruda telefon jokerine başvurdu. Jokerinde ise Cem Yılmaz'ı aradı. Peki Ali Şehiroğlu kimdir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor? Tüm detaylar haberimizde...