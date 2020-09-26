Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cem Yılmaz ile yakınlığı nedir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor? Akrabası mı?
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Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cem Yılmaz ile yakınlığı nedir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor? Akrabası mı?

26.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 26.09.2020 22:16
Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cem Yılmaz ile yakınlığı nedir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor? Akrabası mı?

Bugün 26 Eylül Cumartesi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu yarışmacı olarak katıldı. Yarışmacı 7. soruda telefon jokerine başvurdu. Jokerinde ise Cem Yılmaz'ı aradı. Peki Ali Şehiroğlu kimdir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor? Tüm detaylar haberimizde...

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kim olduğu çok merak ediliyor. Sesli soruda Cem Yılmaz'ı joker olarak arayan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu Cem Yılmaz'ın arkadaşı mı akrabası mı çok merak konusu olmuştur. Peki Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

ALİ ŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, 24 Ağustos 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara'da Ayşe Abla İlkokulunda, ortaokul ve liseyi İstanbul Vefa Lisesinde tamamlamıştır.

Ali Şehirlioğlu doğum tarihi : 24 Ağustos 1959

Ali Şehirlioğlu kaç yaşında : 61 yaşında

Ali Şehirlioğlu mesleği ne : Doktor

Ali Şehirlioğlu aslen nereli : Ankara doğumlu

Ali Şehirlioğlu burcu ne : Başak

Ali Şehirlioğlu, 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakultesi'ni bitirdi. 1986-1988 yılları arasında 19. Piyade Tugayı'nda kıta görevini yaparak, 1988-1992 yılları arasında GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda ihtisasını tamamlayarak ortopedi uzmanı ünvanını aldı.

1992- 1995 yıllarında Diyarbakır Askeri Hatanesi'nde ortopedi uzmanı olarak görev yaptı. 1995 yılında GATA Ortopedi ve Trav. AD. da Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2000 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör oldu.

PROF. DR. ALİ ŞEHİRLİOĞLU CEM YILMAZ'IN NESİ OLUYOR? AKRABASI MI?

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu Cem Yılmaz'ın özel doktorudur. Yani akrabası değildir diyebiliriz.

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