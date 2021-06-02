Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam biyografisi !

Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu oldu. Gündemin konusu olan Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulunan Cemal Saydam'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam biyografisi! Saydam hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.