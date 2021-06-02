Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam biyografisi !
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Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam biyografisi !

Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam biyografisi !
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Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu oldu. Gündemin konusu olan Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulunan Cemal Saydam'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam biyografisi! Saydam hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu oldu. Gündemin konusu olan Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulunan Cemal Saydam'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam biyografisi! Saydam hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PROF. DR. AHMET CEMAL SAYDAM KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, 1951 yılında İstanbul'da doğan ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi(emekli)dir.

Eğitim Hayatı

1974- ODTÜ Kimya Lisan Bölümü'nden mezun oldu.

1976- Yüksek Lisans yapmıştır,

1981 yılında ise doktora yapmıştır.

Kariyeri

1981- 1995 yılları arasında ise ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde çalıştı.

1997-2004 yılları arasında TUBİTAK'ta çeşitli görevlerde bulunmuş ve sonrasında aynı yerde başkan yardımcısı olarak görev almıştır.

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük araştırma gemisi olan R/V Bilim ile Türk denizlerinde detaylı araştırmalar yapmıştır.

Saydam'ın özel uzmanlık alanı ise Boğazlar, Marmara ve Haliç üzerinedir.

Türkiye'nin ilk tam otomatik kar rasat istasyonlarını Doğu Anadolu yukarı Fırat Havzası'na kurmuştur.

İlk NOAA AVHRR uydu veri alıcısını da Erdemli'de kurmuştur.

Türkiye'nin ilk uydusu olan BİLSAT 'ın da Çoban adlı algılayıcısının tasarımcısı olmuştur.

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Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam biyografisi ! - Haberler
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