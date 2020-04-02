Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Koronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZEDE MASKE ÖNLEMİ

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok önemli ismin vefatı sebebiyle taziye mesajı yayınladığı Taşçıoğlu'nun cenazesine; oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu dün hayatını kaybetti. Acı haberi, oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullanarak paylaştı.

Kaynak: DHA