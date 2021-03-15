Pro Elite League Milli Takımı, VPL Euro Cup finalinde Polonya ile karşılaşıyor
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Pro Elite League Milli Takımı, VPL Euro Cup finalinde Polonya ile karşılaşıyor

15.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:22
Pro Elite League Milli Takımı, VPL Euro Cup finalinde Polonya ile karşılaşıyor

Milli takımımız Polonya ile mücadele edecek.

Pro Elite League Milli Takımı bu gece VPL Euro Cup final karşılaşmasında Polonya ile karşılaşıyor. İki maç üzerinden oynanacak final karşılaşması canlı olarak Pro Elite League TV yayınlanacak.

00: 00 | Türkiye - Polonya | 1. Maç

00: 30 | Polonya - Türkiye | 2. Maç

Kadro:

Gökhan Kantaş - Kaleci

Asım İsmailov - Sağ bek

Furkan Özdemir - Stoper

Çağrı Zorşahin - Stoper

Emre Can - Sol Bek

Onur Şahiner - Ortasaha

Eray Yıldırım - Ortasaha

Burak Kaya - Ortasaha

Erkan Yerlikaya - Ortasaha

Melih Aracı - Santrafor

Erguvani Balcı - Santrafor

Milli Takımımıza final mücadelesinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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