Pro Elite League'inde haftanın sonuçları belli oldu
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Pro Elite League'inde haftanın sonuçları belli oldu

22.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:10
Pro Elite League'inde haftanın sonuçları belli oldu

FIFA esporun en çok takip edilen liglerinden olan Pro Elite League, heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Elitlerin Ligi olarak da bilinen Pro Elite League'in geçtiğimi haftanın sonuçları açıklandı. 3. sezonun tamamlandığı karşılaşmalara dair detaylar dikkat çekti.

Önde gelen Türk Espor takımlarının birbirleriyle karşı karşıya geldiği Pro Elite League, kıran kırana geçmeye devam ediyor. Pro Elite League'de 29. ve 30. hafta mücadelerinin sona ermesiyle beraber 3. Sezon tamamlanmış oldu. Ligin son haftası oyunseverlere keyif verirken müsabakalarda gol düellosu haftaya damga vurdu.

PRO ELITE LEAGUE 29. HAFTA MÜSABAKALARI SONUÇLARI

Digital Stars Espots 2 – 1 52 Orduspor FK

Bilgi Espor 1 – 0 Altay Espor

Team Aurora 3 – 0 Gaziantep FK Espor

Futbolist 0 – 5 AS4eGamesCrew

İstanbul Başakşehir 1 – 0 Karagümrük Espor

Göztepe Gaming 0 – 1 1907 Fenerbahçe Espor

KasımpaşaEspor 2 – 3 Eskişehirspor Espor

Adanaspor Espor 0 – 1 Sivasspor Espor

PRO ELİTE LEAUGE 30. HAFTA MÜSABAKA SONUÇLARI

Gaziantep FK Espor 2 – 1 Futbolist

AS4eGames Crew 1 – 1Göztepe Gaming

1907 Fenerbahçe Espor 0 – 2 Adanaspor Espor

Sivasspor Espor 4 – 0 Bilgi Espor

Altay Espor 0 – 1 Digital Stars Esports

52 Orduspor FK 1 – 1 Kasımpaşa Espor

Eskişehirspor Espor 1 – 5 İstanbul Başakşehir

Karagümrük Espor 1 – 0 Team Aurora

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