Pro Elite League'inde haftanın sonuçları belli oldu

FIFA esporun en çok takip edilen liglerinden olan Pro Elite League, heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Elitlerin Ligi olarak da bilinen Pro Elite League'in geçtiğimi haftanın sonuçları açıklandı. 3. sezonun tamamlandığı karşılaşmalara dair detaylar dikkat çekti.