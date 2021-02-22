Pro Elite League'inde haftanın sonuçları belli oldu
FIFA esporun en çok takip edilen liglerinden olan Pro Elite League, heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Elitlerin Ligi olarak da bilinen Pro Elite League'in geçtiğimi haftanın sonuçları açıklandı. 3. sezonun tamamlandığı karşılaşmalara dair detaylar dikkat çekti.
Önde gelen Türk Espor takımlarının birbirleriyle karşı karşıya geldiği Pro Elite League, kıran kırana geçmeye devam ediyor. Pro Elite League'de 29. ve 30. hafta mücadelerinin sona ermesiyle beraber 3. Sezon tamamlanmış oldu. Ligin son haftası oyunseverlere keyif verirken müsabakalarda gol düellosu haftaya damga vurdu.
PRO ELITE LEAGUE 29. HAFTA MÜSABAKALARI SONUÇLARI
Digital Stars Espots 2 – 1 52 Orduspor FK
Bilgi Espor 1 – 0 Altay Espor
Team Aurora 3 – 0 Gaziantep FK Espor
Futbolist 0 – 5 AS4eGamesCrew
İstanbul Başakşehir 1 – 0 Karagümrük Espor
Göztepe Gaming 0 – 1 1907 Fenerbahçe Espor
KasımpaşaEspor 2 – 3 Eskişehirspor Espor
Adanaspor Espor 0 – 1 Sivasspor Espor
PRO ELİTE LEAUGE 30. HAFTA MÜSABAKA SONUÇLARI
Gaziantep FK Espor 2 – 1 Futbolist
AS4eGames Crew 1 – 1Göztepe Gaming
1907 Fenerbahçe Espor 0 – 2 Adanaspor Espor
Sivasspor Espor 4 – 0 Bilgi Espor
Altay Espor 0 – 1 Digital Stars Esports
52 Orduspor FK 1 – 1 Kasımpaşa Espor
Eskişehirspor Espor 1 – 5 İstanbul Başakşehir
Karagümrük Espor 1 – 0 Team Aurora