Pro Elite League 4. Sezonun İlk karşılaşmaları belli oldu
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Pro Elite League 4. Sezonun İlk karşılaşmaları belli oldu

20.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:25
Pro Elite League 4. Sezonun İlk karşılaşmaları belli oldu

Pro Elite League'de 4. Sezon 1. Hafta maç fikstürü belli oldu!

Pro Elite League 4. Sezonu 1. hafta müsabakaları Twitch'te canlı yayında yapılan fikstür çekimleri sonucu belli oldu. Pro Elite League'de kıyasıya ve bol gollü maçlar izlediğimiz 3. Sezonun ardından 4. Sezon 29 Mart günü başlıyor.

4. Sezon Fikstür Çekimi

1907 Fenerbahçe Espor ­— Eskişehir Espor

Futbolist — 52 Orduspor FK

Adanaspor Espor — Team Aurora

Sivasspor Espor — Kasımpaşa Espor

Altay Espor — Göztepe Gaming

Digital Stars Esports — İstanbul Başakşehir

Bilgi Espor — AS4eGamesCrew

Karagümrük Espor — Gaziantep FK Espor

Maçlar Twitch kanalında canlı olarak yayınlanacak. Puan detaylarına ve Lig hakkında daha fazla bilgi almak için sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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