Prison Simulator sistem gereksinimleri! Prison Simulator kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Günlerinizi bir gardiyan olarak geçirdiğiniz oyun olan Prison Simulator'ın sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Prison Simulator sistem gereksinimleri neler? Prison Simulator kaç GB?
Baked Games tarafından geliştirilip yayınlanan Prison Simulator 4 Kasım tarihinde Steam'e çıkış yaptı. Oyuncuların dikkatini çeken Prison Simulator'ın Sistem Gereksinimleri neler? Prison Simulator kaç GB? İşte detaylar…
Hapishane hayatının tadına varın! Bir hapishane gardiyanı ol ve tehlikeli hükümlülerle uğraş. Hapishane yönetimi, birçok günlük aktivite ve tarihin en iyi muhafızı olacak mısın? Ya da belki bu Hapishanenin gördüğü en kötü gardiyanına dönüşeceksin?
- İşletim Sistemi: Windows 7/ 8.1/ 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i3-10300, AMD Ryzen 3 3300X
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960
- VRAM: 2 GB
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- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600X ve üzeri
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 470 ve üzeri
- VRAM: 4 GB
Prison Simulator'ı oynayabilmeniz için 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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