Prison Simulator sistem gereksinimleri! Prison Simulator kaç GB?

Baked Games tarafından geliştirilip yayınlanan Prison Simulator 4 Kasım tarihinde Steam'e çıkış yaptı. Oyuncuların dikkatini çeken Prison Simulator'ın Sistem Gereksinimleri neler? Prison Simulator kaç GB? İşte detaylar…

Hapishane hayatının tadına varın! Bir hapishane gardiyanı ol ve tehlikeli hükümlülerle uğraş. Hapishane yönetimi, birçok günlük aktivite ve tarihin en iyi muhafızı olacak mısın? Ya da belki bu Hapishanenin gördüğü en kötü gardiyanına dönüşeceksin?

Prison Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/ 8.1/ 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i3-10300, AMD Ryzen 3 3300X

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960

VRAM: 2 GB

Prison Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600X ve üzeri

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 470 ve üzeri

VRAM: 4 GB

Prison Simulator kaç GB?

Prison Simulator'ı oynayabilmeniz için 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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