Prison Simulator sistem gereksinimleri! Prison Simulator kaç GB? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prison Simulator sistem gereksinimleri! Prison Simulator kaç GB?

Prison Simulator sistem gereksinimleri! Prison Simulator kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Günlerinizi bir gardiyan olarak geçirdiğiniz oyun olan Prison Simulator'ın sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Prison Simulator sistem gereksinimleri neler? Prison Simulator kaç GB?

Baked Games tarafından geliştirilip yayınlanan Prison Simulator 4 Kasım tarihinde Steam'e çıkış yaptı. Oyuncuların dikkatini çeken Prison Simulator'ın Sistem Gereksinimleri neler? Prison Simulator kaç GB? İşte detaylar…

Hapishane hayatının tadına varın! Bir hapishane gardiyanı ol ve tehlikeli hükümlülerle uğraş. Hapishane yönetimi, birçok günlük aktivite ve tarihin en iyi muhafızı olacak mısın? Ya da belki bu Hapishanenin gördüğü en kötü gardiyanına dönüşeceksin?

  • İşletim Sistemi: Windows 7/ 8.1/ 10 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i3-10300, AMD Ryzen 3 3300X
  • RAM: 4 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960
  • VRAM: 2 GB
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600X ve üzeri
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 470 ve üzeri
  • VRAM: 4 GB

Prison Simulator'ı oynayabilmeniz için 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title