Prina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

24.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:35

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasının prina havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikasının bahçesinde, içi prina dolu olan havuza inek düştü. Fabrika çalışanları, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine telefonla ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesiyle yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından ineği çıkardı. Durumu iyi olan inek, yıkandıktan sonra salındı.

Kaynak: DHA