Prina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı
Haberler » Güncel » Prina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı - Haber

Prina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasının prina havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

24.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:35
Prina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

BALIKESİR'in ilçesinde, zeytinyağı fabrikasının prina havuzuna düşen inek, ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikasının bahçesinde, içi prina dolu olan havuza inek düştü. Fabrika çalışanları, Ayvalık Grup Amirliğine telefonla ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesiyle yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından ineği çıkardı. Durumu iyi olan inek, yıkandıktan sonra salındı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler