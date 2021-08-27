Prime Gaming, Eylül ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı
Amazon'un Prime aboneleri için her ay ücretsiz olarak verdiği oyunların listesi belli oldu. Geçen aylarda ise Battlefield V, Battlefield 1 ve daha fazlasını ücretsiz olarak verilmişti.
Amazon şirketinin Prime üyelerine özel Eylül'den itibaren 255 TL değerinde 7 adet ücretsiz oyun veriliyor. Prime Gaming oyunları arasında son zamanların popüler oyunlarından olan Knockout City ve 6 adet oyun daha ücretsiz olarak verilecek.
2 Eylül tarihinden itibaren oyunları kalıcı ve ücretsiz olarak 1 Kasım tarihine kadar kütüphanenize ekleyebileceksiniz.
Hala Ağustos ayı Prime Gaming ücretsiz oyunlarını almadıysanız buraya tıklayarak alabilirsiniz.
EYLÜL 2021 ÜCRETSİZ PRIME GAMING OYUNLARI LİSTESİ
- Knockout City
- Sam & Max Hit the Road
- Candleman: The Complete Journey
- Puzzle Agent
- Secret Files 2: Puritas Cordis
- Tools Up!
- Unmemory