Prime Gaming, Eylül ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı
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Prime Gaming, Eylül ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı

Prime Gaming, Eylül ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Amazon'un Prime aboneleri için her ay ücretsiz olarak verdiği oyunların listesi belli oldu. Geçen aylarda ise Battlefield V, Battlefield 1 ve daha fazlasını ücretsiz olarak verilmişti.

Amazon şirketinin Prime üyelerine özel Eylül'den itibaren 255 TL değerinde 7 adet ücretsiz oyun veriliyor. Prime Gaming oyunları arasında son zamanların popüler oyunlarından olan Knockout City ve 6 adet oyun daha ücretsiz olarak verilecek.

2 Eylül tarihinden itibaren oyunları kalıcı ve ücretsiz olarak 1 Kasım tarihine kadar kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Hala Ağustos ayı Prime Gaming ücretsiz oyunlarını almadıysanız buraya tıklayarak alabilirsiniz.

EYLÜL 2021 ÜCRETSİZ PRIME GAMING OYUNLARI LİSTESİ

  • Knockout City
  • Sam & Max Hit the Road
  • Candleman: The Complete Journey
  • Puzzle Agent
  • Secret Files 2: Puritas Cordis
  • Tools Up!
  • Unmemory
Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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