Pride Festivali Haftasında Trafik Lambaları "Eşcinsel" Yanacak

– Stockholm Pride Festivali süresince kent merkezindeki yaya trafik lambaları "eşcinsel" yanacak. Stockholm Belediyesi bu girişimiyle toplumda LGBTİ sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek istiyor.



Belediyenin insiyatifi hakkında konuşan Stockholm Belediyesi Trafik Bölümü Başkanı Daniel Helldén, "Stockholm herkese ait olan bir kent. Bu girişim de bizim için bunu göstermenin bir yolu. Festival süresince devrede olacak trafik lambaları ile klasik, sert kent çehresini biraz olsun yumuşatmak istedik" dedi.



Stockholm Pride Festivali 31 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında çeşitli kültür ve sosyal etkinliklerle devam edecek, geleneksel 'onur yürüyüşü' ile son bulacak. (Fotoğraflı) - Stockholm