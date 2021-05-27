PRİDA 2021'den 7 ödül
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PRİDA 2021'den 7 ödül

PRİDA 2021'den 7 ödül
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bugüne kadar üst üste dört kez "Yılın En İtibar Kazandıran Ajansı" ödülünü kazanarak bir rekora imza atan Lobby İletişim, "2021 PRİDA İletişim Ödülleri" kapsamında verilen 45 ödülden 7'sini daha müzesine taşıdı.

Bugüne kadar üst üste dört kez "Yılın En İtibar Kazandıran Ajansı" ödülünü kazanarak bir rekora imza atan Lobby İletişim, "2021 PRİDA İletişim Ödülleri" kapsamında verilen 45 ödülden 7'sini daha müzesine taşıdı. Lobby İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Uzun, "Küresel salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde, ulaşılan başarılar hepimiz için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı. PRİDA 2021 ödülleriyle bir kez daha başarılarımızı taçlandırmanın gururunu yaşadık" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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