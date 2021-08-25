Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'da eski nişanlısıyla bir otele giden ancak yanında prezervatif olmadığı için yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayı soruşturan polis ekipleri, gencin otel odasında uyuşturucu aldığını da tespit etti.

Gujarat eyaletinin Ahmedabad şehrinde eski nişanlısıyla birlikte bir otele giden Salman Mirza, yanında prezervatif olmadığı için alternatif bir yöntem bulmaya çalıştı.

YAPIŞTIRICI KULLANMAYA KARAR VERDİ

Sanayide metal veya ahşap malzemeleri birleştirmek için çok güçlü bir madde olan epoksit yapıştırıcıyı cinsel organını kapatmak için kullanan 25 yaşındaki genç, bir tanıdığı olan Firoz Shaik'in ifadesine yakınlardaki bir çalılıkta baygın halde bulundu. Shaik tarafından önce evine götürülen Mirza, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı ancak burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, Mirza'nın nişanlısıyla birlikte otel odasında önce uyuşturucu aldıklarını ve daha sonra kullandığı yapıştırıcıdan kaynaklı olarak çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haberler
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