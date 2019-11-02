Prestij kalem üreticileri ve koleksiyonerler "Penfest"te buluştu

02.11.2019 14:52

Dünyaca ünlü prestij kalem üreticileri, koleksiyonerleri ve sanatçıları, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Penfest"te bir araya geldi.

Bu yıl "Kalemin Ucunda I·stanbul" temasıyla ikincisi du¨zenlenen festival, markakalem.com tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açılışta yaptığı konuşmada, festivali düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Kalın, Kur'an-ı Kerim'de kalem üzerine yemin edildiğini hatırlatarak, "Bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde kalemin ayrı bir yeri var. Kutsal kitabımızdaki surelerden birinin adıdır kalem. Cenab-ı Hakk'ın üzerinde yemin ettiği bir varlıktır kalem. Yine bizim geleneğimizde, medeniyetimizde bir söz vardır; 'Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı.' Dolayısıyla İstanbul'da, hat sanatının zirveye çıktığı bir şehirde festivalin yapılıyor olması ayrıca bir güzellik olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.

İslam kültüründe yazmanın sadece bir işlev değil, aynı zamanda sanat olarak görüldüğünü vurgulayan Kalın, "Her şeyin anlık üretilip anlık tüketildiği bir çağda kalemle birlikte olmak, kalemle yazmak, kalemle düşünmek, yazarak düşünmek büyük bir nimettir. Bu fırsatı bize verdiği için emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu şölen bundan sonra da daha fazla katılım ve ilgiyle her yıl yapılmaya devam eder." dedi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, bu yıl kalem şöleninin ikincisinin gerçekleşmesinden ötürü memnuniyetini belirterek, "Bu yıl geçen yıla göre çok daha canlı, hareketli bir şölen geçiriyoruz. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katılımcı olarak yer alan firmalara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İbrahim Kalın, Nabi Avcı, prestij kalem markası Parker'in kurucusu George S. Parker'ın 3. kuşak torunu Geoffrey Parker ve markakalem.com Kurucusu Faruk Atalar festivalin açılışını yaptı.

Açılışın ardından Avcı ve Kalın, stantları gezerek kalemler hakkında bilgi aldı.

Hediyeler ve özel söyleşi programları

Geçen yıl 5 bin kis¸inin ziyaret ettigˆi festivalde, kültür sanat, siyaset ve akademi camiasından ünlü isimler iki gün boyunca söyleşilerde kalem meraklılarıyla buluşacak.

Henu¨z 2. yılında du¨nyada ses getiren bir organizasyon olma bas¸arısını yakalayan Penfest'te bu yıl Mont Blanc, Montegrappa, Tibaldi, Graf Von Faber Castell, Faber Castell, Scrikss, Cross, Kaweco, Sheaffer, Lamy, Diplomat, Visconti, Waldmann, Benu, Moonman, Parker, Waterman, Rotring, Deffter Design, Nfp Design, Galen Leather, Robert Oster, Yazı Du¨kkanı, Calligart, Pelikan, Porsche Design, Conklin, Monteverde, Ohto, Platinum, Inoxcrom, Flexbook, Steelpen, Carens, Moleskine, Akif Go¨zcu¨ Unique Design, Kilk Kalem, de Atramentis, e+m Germany, J. Herbin, Namiki, Noodler's, I·lhan O¨zuysal Kalem Sanatc¸ısı, Tomoe River ve Twsbi

gibi du¨nyaca u¨nlu¨ markalar u¨ru¨nleriyle yerlerini aldı.

Festivalde, kalem işleme sanatçılarının eserleri konuklara tanıtılırken, kaligrafi sanatının incelikleri atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere aktarılacak.

Gün boyu düzenlenen yarışmalarda katılımcıların hediyeler kazanabileceği "Penfest"te bugün, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Sunay Akın, Bekir Aksoy ve Prof. Dr. Nabi Avcı söyleşi programlarında konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA