Prens Philip öldü mü? İngiltere Prens Philip kimdir? Prens Philip kaç yaşında?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Sağlık sorunları ile gündeme gelen ve görünümü ile sosyal medyada gündem olan Prens Philip, merak konusu oldu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Prens Philip kimdir? Prens Philip kaç yaşında? Prens Philip biyografisi ve hayatı! Prensi öldü mü? İngiltere Prens Philip kimdir? Prens Philip kaç yaşında?
İlerleyen yaşı ve sağlık sorunları ile gündeme gelen İngiltere Prensi Philip, sosyal medyada gündem oldu. Peki,İngiltere Prensi öldü mü? Prens Philip kimdir? Prens Philip kaç yaşında?
İNGİLTERE PRENSİ ÖLDÜ MÜ?
Buckingham'dan yapılan açıklamada Prens'in sabah saatlerinde öldüğü belirtildi. Prensin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
PRENS PHILIP KİMDİR?
Philip Mountbatten 10 Haziran 1921 doğumludur. Edinburgh Dükü, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşidir. Doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi unvanı verilmiştir. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır. 10 Haziran 1921 doğumlu olan Prens Philip 100 yaşındadır.