Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybederek İngitereyiyasa boğan Prenses Diana'nın ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı. Bir otelin asansörünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıkan Prensen Diana'nın ölümündeki sır perdesi hala çözülmedi.

NE OLMUŞTU?

Prenses Diana, 1997 yılında sevgilisi Dodi Al Fayed'le birkaç tatile çıktı. Ağustos ayında Akdeniz'de Dodi'nin 'Jonikal' yatında kaldı. Paparazziler kovaladığı için Diana ve Dodi Paris'e dönmeye karar verdi. Dodi'nin babasının otelinde kalmak istediler. 31 Ağustos sabah saat on iki buçukta Dodi'nin apartmanına gitmek için otelden çıktılar. Otelin arkasından çıktılar fakat paparazziler onları bekliyordu.

Giderken şoför (Henri Paul) yolu şaşırdı ve karanlık bir tünelde kaza yaptı. Henri Paul ve Dodi al Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Paparazziler fotoğrafları çekerken ambulans geliyordu. 2 saat boyunca doktorlar Diana'nın hayatını kurtarmaya çalıştı. Saat dörtte Prenses Diana yaşamını yitirdi. Sadece Diana'nın koruma görevlisi, Trevor Rees-Jones hayatta kaldı.

PRENSES DİANA KİMDİR?

Aristokrat bir aileden gelen Diana, 1 Temmuz 1961'de İngiltere, Norfolk Sandringham Park House'de doğmuştur. Annesi Frances Ruth Shand Kydd (boşanmadan önce Frances Spencer), babası ise Edward John Spencer'dir. Hem anne hem de baba tarafından köklü bir ailenin mensubu olan Diana Spencer, anne tarafından İrlandalı ve İskoç, baba tarafındansa İngiliz ve Amerikan atalara sahiptir. Soyağacında 2. Charles, Anne ve Mary Boleyn, John Egerton gibi önemli isimler olan Diana'nın kuzenleri arasında da sevilen Hollywood yıldızı Audrey Hepburn bulunmaktadır.

Lady Diana; Edward John Spencer'in en küçük kızı olarak dünyaya gelmiş, 5 çocuklu Spencer ailesinin ileride Galler Prensesi olacak en şanslı ya da en şanssız üyesi olarak da tanımlanabilir. Kendisinden büyük iki kız kardeşi; Sarah ve Jane Spencer, bir tane de küçük erkek kardeşi Charles Spencer vardır. Diğer erkek kardeşi John Spencer ise kendisinden bir sene önce 1960'da doğup ölmüştür.