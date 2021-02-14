Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor

Prens Harry ile Meghan Markle çifti, 2019 yılı Mayıs ayında doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından ikinci bebeklerini bekliyor. Prens Harry ve Markle'ın ikinci çocuğu İngiliz Kraliyet Ailesi'nde tahtın 8. varisi olacak.

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çifti, 2019 yılı Mayıs ayında doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından 2'nci bebeklerini bekliyor.

"ÇOK MUTLULAR"

Çiftin Sözcüsü yaptığı açıklamada, Prens Harry ile eşi Meghan'ın 2'nci bebeklerini beklediklerini ifade ederek, "Archie'nin abi olacağını doğrulayabiliriz. Sussex Dükü ve Düşesi, 2'nci çocuklarını bekledikleri için çok mutlular" dedi.

KALİFORNİYA'YA TAŞINDILAR

Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya'ya taşınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı