Prens Charles'tan Dünya'yı Kurtaralım Çağrısı: Terra Carta

Dünya'yı kurtaralım çağrısı...

Duyduk duymadık demeyin, Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles büyük şirketleri (Dünya Sözleşmesi) Terra Carta'ya davet etti.

Sürdürülebilirlik bu çağrının ilk sebebi. Sürdürülebilirlik elbette geleceğe endişe ile bakan herkes için bir umut kapısı ve eğer Prens Charles'ın başlattığı bu plan devam ederse ve hedeflenen rakam £7.3 milyar toplanırsa doğaya yapılacak yatırımlar sayesinde Dünya geleceği garanti altına alınabilir.

İLHAM MAGNA CARTA

Prens Charlesinsan hakları bildirgesi Magna Carta'dan ilham alarak Dünya ve Doğa Hakları için 10 yıllık bir plana imza attı, adı da Terra Carta!

Uzun yıllardan beri çevrecilere destek veren, çevre problemlerine çözüm için yapılan toplantılara katılan Prens Charles bu konuda çalışmalarını sürdürürken acaba kendisi çevre için ne yapıyor diye bakınca yaptığı seyahatlerle pek de fazla puan toplamış sayılmaz ama yıllar önce kurulan Home Farm çiftliğindeki çabalarıyla niyetinin ciddi olduğunu belli etmiş. Organik tarıma geçmiş ve hala insan sağlığı için kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan işleyen bu çiftlikteki tarım araçları biyodizel ile çalışıyor, süt ürünlerinin işlendiği mandıra güneş enerjili bir mekan ve tarlalarda nitrojen bazlı gübre kullanımı yasak.

Çifliği merak edenler için .

Kaynak: Space Mag Türkiye