Pozantı'da turistik amaçlı inşa edilen bungalov evler hizmete açıldı

Pozantı Belediyesi tarafından Belemedik Tabiat Parkı'na turistik amaçlı yapılan 28 metrekarelik 3 ahşap bungalov ev, hizmete girdi.

Pozantı Belediyesi tarafından Belemedik Tabiat Parkı'na turistik amaçlı yapılan 28 metrekarelik 3 ahşap bungalov ev, hizmete girdi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, açıklamasında, inşa edilen bungalov evlerde, misafirlerin rahat edebilmeleri için tüm detayların düşünüldüğünü belirtti.

Dört kişilik bir ailenin 600 ile 750 lira gibi bir ücretle rahatça konaklayabileceğini ifade eden Çay, "Üretmek ve Pozantı'ya vizyon kazandırmak için tüm imkanları seferber ettik. Talepleri karşılayacak turizm yatırımları yapmak, bundan böyle hizmet şiarımız olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat