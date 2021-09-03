Pozantı Belediyesi okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı
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Pozantı Belediyesi okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı

Pozantı Belediyesi okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Pozantı Belediyesi ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Pozantı Belediyesi ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı şartlarda eğitim alabilmeleri için gerekli hazırlıkları başlattıklarını söyledi.

Çay, belediye personellerinin kentteki okullarda özverili şekilde temizleme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Pozantı Belediyesi okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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