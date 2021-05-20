Pozantı Belediye Meclisi, İsrail'i kınadı
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Pozantı Belediye Meclisi, İsrail'i kınadı

Pozantı Belediye Meclisi, İsrail'i kınadı
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Pozantı Belediyesi Meclis üyeleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Pozantı Belediyesi Meclis üyeleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay başkanlığında toplanan mecliste mayıs ayı gündemlerinde yer alan maddeler görüşüldü.

Toplantıda mecliste grubu bulunan tüm partilerin meclis üyelerinin imzaladığı bildiriyle İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistin halkına yapılan zulüm kınandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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