Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları ve Power Rangers özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları ve Power Rangers özeti!

27.10.2020 07:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 07:53
Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları ve Power Rangers özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Power Rangers filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Power Rangers konusu, özeti ve Power Rangers oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Power Rangers filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Power Rangers filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Power Rangers filmini izleyecek olanların merak ettiği Power Rangers konusu nedir, Power Rangers oyuncuları kimler ve Power Rangers özeti gibi konuları inceliyoruz.

POWER RANGERS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrollerinde Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott ve Becky G'nin olduğu 'Power Rangers' filminin yönetmen koltuğunda ise Dean Israelite oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Elizabeth Banks ve Bryan Cranston yer alıyor.

Yönetmen: Dean Israelite

Oyuncular: Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G

Tür: Macera, Bilimkurgu, Aksiyon

Ülke: 2017/ ABD

İlgili Haberler

Annem filmi konusu nedir? Annem oyuncuları ve Annem özeti!
Annem filmi konusu nedir? Annem oyuncuları ve Annem özeti!
Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Annem konusu nedir? Annem oyuncuları kimler?
Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Annem konusu nedir? Annem oyuncuları kimler?
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim?
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Serdar Ortaç Aleyna Tilki Eser Yenenler
Spor Falcao Samatta Tisserand Fatih Terim Cüneyt Çakır
Daha Fazla Kız Sabah Hatay Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları ve Power Rangers özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 07:57:45. #1.14#
title