Potkal ne demek? Potkal anlamı ne?
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Potkal ne demek? Potkal anlamı ne?

Potkal ne demek? Potkal anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Potkal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Potkal ne demek? Potkal anlamı ne? İşte, Potkal kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Potkal kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Potkal anlamı ne? Potkal ne demek? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

POTKAL NE DEMEK?

Potkal: Açıklarda kazaya uğrayan bir geminin durumunu ya da denizde yer alan başka bir olayı karadakilere bildiren bir yazının içine konulup denize bırakılan şişe.

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