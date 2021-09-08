Potkal ne demek? Potkal anlamı ne?

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POTKAL NE DEMEK?

Potkal: Açıklarda kazaya uğrayan bir geminin durumunu ya da denizde yer alan başka bir olayı karadakilere bildiren bir yazının içine konulup denize bırakılan şişe.