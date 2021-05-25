Postaneler saat kaçta açılıyor? 25 Mayıs kargo çalışma saatleri: MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi kargo kaçta açılıyor?
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Postaneler saat kaçta açılıyor? 25 Mayıs kargo çalışma saatleri: MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi kargo kaçta açılıyor?

Postaneler saat kaçta açılıyor? 25 Mayıs kargo çalışma saatleri: MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi kargo kaçta açılıyor?
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Türkiye'de kademeli normalleşme süreci devam ederken, tam kapanma sonrasında değişen PTT çalışma saatleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, gibi sorulara yanıt arıyor. Postaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat 2020 kargo kaça kadar açık? Kargoların çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında. Peki Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat 25 Mayıs2021 Salı kargo kaça kadar açık?

29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma süreci sonrasında PTT çalışma saatleri değişti. Peki vatandaşların en çok merak ettiği kurumlardan olan kargo çalışma saatleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşlar ''bugün kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' Kargolar kaça kadar açık?' sorusuna cevap arıyor. Peki, PTT, Yurtiçi, Sürat, ARAS, MNG kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Postaneler saat kaçta açılıyor?

POSTANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Tam kapanma sürecinin ardından PTT şubeleri 08.30-17.30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecekler.

2021 PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

25 MAYIS UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

2021 SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

2021 MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

2021 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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