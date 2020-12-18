Postal çık artık hayatımızdan! (HATİCE ŞENDİL)
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Postal çık artık hayatımızdan! (HATİCE ŞENDİL)

18.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:47
Postal çık artık hayatımızdan! (HATİCE ŞENDİL)

Hatice Şendil'in bu doğal hali sizce de çok güzel değil mi?Saçları, makyajsız hali, hırkası gayet hoş.Bir tek zarafetten uzak bu kaba saba postalları kadınlara yakıştıramıyorum.

Hatice Şendil'in bu doğal hali sizce de çok güzel değil mi?

Saçları, makyajsız hali, hırkası gayet hoş.

Bir tek zarafetten uzak bu kaba saba postalları kadınlara yakıştıramıyorum.

Özellikle beyazı daha da fenaymış. Zevkler ve renkler için yapılacak bir şey yok maalesef. Kimine iyi, kimine kötü...

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:49:46. #1.15#
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