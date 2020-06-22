Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (3)CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDIKaraman'da köpek yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağını ısırıp koparan Sezai Çelik (19), dün ' duyularından ve organlarından...

Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (3) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI Karaman'da köpek yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağını ısırıp koparan Sezai Çelik (19), dün ' duyularından ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Sezai Çelik, Karaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp, cezaevine kondu. Kaynak: DHA