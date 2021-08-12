Posof'ta dolu yağışı etkili oldu
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Posof'ta dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman - Haberler | Güncel

Posof'ta dolu yağışı etkili oldu Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlere yağan dolu yaylaları beyaza bürüdü.

Posof'ta dolu yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlere yağan dolu yaylaları beyaza bürüdü.

Ardahan'ın Posof ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı dağları beyaza bürüdü. Ağustos ayında dağların beyazladığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Posof'ta dolu yağışı etkili oldu
Posof'ta dolu yağışı etkili oldu
Posof'ta dolu yağışı etkili oldu
Posof'ta dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman

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