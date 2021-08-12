Posof'ta dolu yağışı etkili oldu
Posof'ta dolu yağışı etkili oldu Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlere yağan dolu yaylaları beyaza bürüdü.
Posof'ta dolu yağışı etkili oldu
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlere yağan dolu yaylaları beyaza bürüdü.
Ardahan'ın Posof ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı dağları beyaza bürüdü. Ağustos ayında dağların beyazladığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman