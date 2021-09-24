Posof'a mevsimin ilk karı yağdı

Posof mevsimin ilk karıyla tanıştı. Değişik renklerle süslenen Posof vadisi yüksek yerlere yağan karla beraber doğadaki renklere bir yenisi daha katılmış oldu.

Ağustos ayında başlayan yağmur her gün devam ederek Posof vadisini ve yaylalarını yeniden yeşillendirdi. Adeta bahar yeşilliğine kaplanan Posof ta Eylül ayı ile beraber yağmurlar da arttı. Dün gece geç saatlere kadar devam eden yağmur yüksek yerlerde kara dönüştü ve Posof mevsimim ilk karı ile buluşmuş oldu.

Sonbaharla beraber değişik renklerle kaplanan Posof'ta Ulgar dağı, Arsiyan dağı ve Urema yaylası ile Büyük dağa yağan kar Posof vadisinde görsel şölen oluşturdu. - ARDAHAN