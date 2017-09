Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao: "Gruptaki her takım birbirine yakın"



Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın akşam Porto'ya konuk olacak.



Karşılaşma öncesinde Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve futbolculardan Alex Telles, Dragao Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Sergio Conceiçao, bulundukları grubun dengeli bir grup olduğundan bahsederken Beşiktaş'tan çekindiği bir oyuncu olmadığını açıkladı. Alex Telles ise Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğuna değindi.



Sergio Conceiçao'nun açıklamaları şu şekilde:



"Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup. Herhangi bir takım lider olabileceği gibi, grup dışında da kalabilir. Evimizdeki her maç hayati önem taşıyor. Elimizden geleni yapıp yarın puanlar almak istiyoruz. İki eksiğimiz var ama elimizdeki 19 oyuncuyla elimizden geleni yapacağız.



"Pereira ve Aboubakar cezalı. İki önemli oyuncudan faydalanamayacağız. Diğer oyunculara güveniyorum. Sahaya süreceğimiz her oyuncu, elinden geleni yapacaktır. Telles ve Aboubakar ile konuştum ama bilgi almadım. Türk futbolunu yeterince tanıyorum. Beşiktaş taraftarıyla oynayan, zor bir takım. Hem taktik hem teknik olarak analizini yaptık. Özelliklerini biliyorum. Bu oyuncularla özel bir çalışma yapmadım. Oyuncuları iyi biliyorum. Benim için bütün oyuncular önemli. Tabii ki Beşiktaş'ın kadrosunda hem tecrübeli hem kaliteli oyuncular var. İsim vermeden onlara karşı önlem alacağız. Özellikle çekindiğim bir oyuncu yok."



Alex Telles ise "Beşiktaş'ı tanıyorum ancak iki senedir Türkiye'de oynamıyorum. Beşiktaş'ın çok oyuncusu değişti. Her sene takımların oyun tarzları da değişebilir. İsmen bildiğim oyuncular var. Değerli ve kaliteli oyuncular, dolayısıyla Beşiktaş bizim için güçlü ve zor bir rakip olacak. Şampiyon Ligi'ndeyiz, bütün takımlar güçlü. Bunun farkında olarak, konsantrasyonumuzu kaybetmeden elimizden geleni yapacağız. Hafta içinde Beşiktaş'ı, dolayısıyla karşımda oynayacak oyuncuları izledim. Çalışmam gereken konulara değindik. Quaresma, Porto ve Beşiktaş tarihinde önemli bir oyuncu. Dikkat etmem gereken konuları biliyorum. Maç içinde bunlara dikkat ederek, rakiplerimi durdurmak için elimden geleni yapacağım."