Porto-Chelsea maçı kaç kaç bitti? Porto-Chelsea muhtemel 11'ler!

Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Chelsea, bu akşam çeyrek final ilk maçında Portekiz'de kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele ile ilgili en çok merak edilen Porto Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Peki, Porto-Chelsea maçı kaç kaç bitti? Porto-Chelsea muhtemel 11'ler!