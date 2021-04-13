Porto-Chelsea maçı kaç kaç bitti? Porto-Chelsea muhtemel 11'ler!
Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Chelsea, bu akşam çeyrek final ilk maçında Portekiz'de kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele ile ilgili en çok merak edilen Porto Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Peki, Porto-Chelsea maçı kaç kaç bitti? Porto-Chelsea muhtemel 11'ler!
Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Chelsea, bu akşam çeyrek final ilk maçında Portekiz'de kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele ile ilgili en çok merak edilen Porto Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Peki, Porto-Chelsea maçı kaç kaç bitti? Porto-Chelsea muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…
PORTO-CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Porto-Chelsea Çeyrek Final maçı 0-1 Porto'nun galibiyetiyle sona erdi.
PORTO-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına sahne olacak Porto Chelsea maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.
PORTO-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Porto: Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio - Marega, Taremi.
Chelsea: Mendy, Azpilcueta, Thiago, Zouma, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Ziyech, Werner, Pulisic