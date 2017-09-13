Porto - Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Porto ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Porto ile karşılaşacak.
Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Corona, Danilo Pereira, Oliver, Brahimi, Marega, Soares
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk - İstanbul