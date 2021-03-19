Portland TB - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Portland TB - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19.03.2021 01:20 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:25
Portland TB - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Portland TB - NO Pelicans maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Portland TB - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Portland TB - NO Pelicans maçı gerçekleşecek. Peki, Portland TB - NO Pelicans hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

PORTLAND TB - NO PELİCANS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Portland TB - NO Pelicans maçı,Portland'da Moda Center'da oynanacak. Portland TB - NO Pelicans maçı, NBA TV HD , Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 üzerinden izlenebilecek.

PORTLAND TB - NO PELİCANS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 19 Mart Cuma günü oynanacak Portland TB - NO Pelicans maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.

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