Portland TB - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Portland TB - NO Pelicans maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Portland TB - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Portland TB - NO Pelicans maçı gerçekleşecek. Peki, Portland TB - NO Pelicans hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

PORTLAND TB - NO PELİCANS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Portland TB - NO Pelicans maçı, Portland'da Moda Center'da oynanacak. Portland TB - NO Pelicans maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PORTLAND TB - NO PELİCANS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 17 Mart Çarşamba günü oynanacak Portland TB - NO Pelicans maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.