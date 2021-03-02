Portland TB - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Portland TB - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Portland TB - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında,Portland TB - Charlotte Hornets maçı gerçekleşecek. Peki,Portland TB - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PORTLAND TB - CHARLOTTE HORNETS HANGİ KANALDA?

NBA,Portland TB - Charlotte Hornets maçı, Portland'da Moda Center'da oynanacak.Portland TB - Charlotte Hornets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PORTLAND TB - CHARLOTTE HORNETS SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 2 Mart Salı günü oynanacak Portland TB - Charlotte Hornets maçı, Türkiye saatiyle 06.30'da başlayacak.