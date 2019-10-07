İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın

07.10.2019 14:11

İngiltere'de Cornwall'un batısındaki Portheras Koyu'nda ve Sennen bölgesinde dün çekilen bir fotoğraf bölgede yaşayanları paniğe sevk etti. Portekiz'de sayıları gittikçe artan zehirli denizanalarının ilk kez bölgede görüldüğünü açıklayan yetkililer bölgede yaşayanları uyardı

SAKIN DOKUNMAYIN

Cornwall'da doğal yaşamı korumak için oluşturulan bir sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri tarafından bulunan denizanaları hakkında yetkililer bir uyarıda bulundu. Yetkililer, "Portekiz'den çıkan denizanaları çok tehlikelidir. Sakın dokunmayın" açıklamasını yaptı.

YETKİLİLERDEN GELEN AÇIKLAMAYA GÖRE

Yapılan açıklamada, "Ters esen rüzgar ve akıntı dolayısıyla bu canlıların sahillerimize geldiğini tahmin ediyoruz. Denizanasına benzeseler de aslında organizma kolonilerinden oluşan bir canlıdır" ifadesi kullanıldı. Yetkililer denizanasının insanlara zarar verebileceğini ve dolayısıyla uzak durulması gerektiğini söyledi.