Portekiz'den, Uygurlara zulüm yaptığı için Çin'e kınama

Portekiz Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde başta Uygurlar olmak üzere Müslüman azınlığa yapılan zulümden dolayı Çin'i kınayan bir karar aldı.

Portekiz'de "Halklar-Hayvanlar-Doğa" (PAN) partisinin girişimiyle meclise getirilen ve kabul edilen kararda, "Başta Uygurlar olmak üzere, Çin'deki Müslüman azınlığa, farklı etnik, kültür ve dinleri üzerinden yapılan zulmün kınandığı" vurgulandı.

PAN'ın girişimiyle mecliste kabul edilen bir başka kararda da Çin, özellikle son yıllarda ülkesindeki Hristiyan azınlığa yönelik yapılan baskı ve zulümden dolayı kınandı.

Portekiz meclisi 2014 yılında Portekiz hükümetine idam cezasını kaldırma ve ülkesinde Portekizce dilini teşvik etmeyi vaat eden Ekvator Ginesi'ni de bunları hala yerine getirmediği gerekçesiyle kınayan bir karar aldı.

Uluslararası toplumdan Çin'e çağrılar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ile diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektup imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Türkiye'nin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Çin makamlarını, toplama kamplarını kapatmaya davet eden Bakanlık, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Uygur Türklerine dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla Uygur Türkünün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA