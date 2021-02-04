Popçu Edis dünyaya açılıyor

Şarkıcı Edis, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Warner Music Group ile anlaşma imzaladı. Edis, sürpriz anlaşma sonrası duygularını ifade etti. İşte ünlü popçunun yeni projesi...

Warner Music Group ile anlaşan Edis'in İngilizce bir albüm çıkaracağı açıklandı.& ; Edis, pandemi nedeniyle Londra'ya gidemeyince görüşme, görüntülü konferans yöntemiyle gerçekleşti.

'MÜTHİŞ BİR VİZYONU VAR'

Müzik şirketinin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Alfonso Perez-Soto, Ediz için, "Sadece inanılmaz bir sanatçı değil, aynı zamanda harika biri ve bize kusursuz şekilde uyacak bir isim. Müthiş bir hikayesi, eşsiz vizyonu ve sıra dışı bir yeteneği var. Harika eserlerini dünyanın geri kalanıyla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM'

Bünyesinde Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B, Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu Warner Music Group ailesine katılan Edis duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu hikaye yeni başlamadı ama sanırım en heyecanlı bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Öncelikle beni milyar izlenmeye ve dinlenmeye kavuşturan dinleyicilerime çok teşekkür ederim. Ülkemin bana verdiği bu evrensel güç olmasaydı bu işbirliği gerçekleşmezdi. Dünyanın artık merkezi bir müzik sistemi var, dünya insanı olmak kadar dünya müziği yapan bir sanatçı olmak da hayallerimden biriydi.

Artık bu hayali gerçekleştirecek mükemmel bir ekibin parçasıyım. Çok heyecanlıyım ve onur duydum. 3 sene önce New York'ta Warner Chappel'in kapısını çaldığımdan bu yana çok şey yaşandı ve mutlu sona ulaştık. Süreci harika bir şekilde yöneten Warner Müzik, Doğan Müzik ile EDS Company ekibine sonsuz teşekkürler. Müzisyen arkadaşlarım ve ben aylardır stüdyoda çalışıyoruz. Türkçe ve birçok dilde şarkılar kaydettik. Tüm dünyayı şarkılarımızla mutlu edene kadar durmayacağız. Lütfen hayali olan herkesi destekleyin, zorlu maratonlar için bu çok önemli. Beni destekleyen, bu hikayeye inanan herkesi hayatım boyunca gururlandırmam dileğiyle."

'EDİS'İ GLOBAL SAHNEYE TAŞIYACAĞIZ'

Doğan Müzik Genel Müdürü Samsun Demir de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Yıllar içinde Edis'in müzikal kariyerini inşa etmenin karşılığını fazlasıyla aldık. ve arkasının geleceğini de biliyorum. Warner Music ile birlikte Edis'i global sahneye taşıyıp yeteneğini tüm dünyaya gösterebileceğimizden eminim."

Kaynak: Snob Magazin