: Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız

19.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:35

Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans sona erdi. Konferansa katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"LİBYA HALKININ YANINDAYIZ"

Pompeo, tarihi zirveye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'de mevkidaşlarım ile Libya için siyasi çözüm bulmaya odaklanan yapıcı görüşmeler gerçekleştirdim. Şiddet ve yabancı müdahaleden kurtulmuş güvenli bir gelecek kurarken Libya halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

BERLİN'DE LİBYA DİPLOMASİSİ

Pompeo ayrıca, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Mısır, Almanya, BAE ve AB temsilcileriyle bir araya geldi. Pompeo'nun Berlin'deki temaslarında ana konular Libya'daki sürece siyasi ve diplomatik çözüm bulunması ve ülkedeki "yabancı askeri müdahalelerin sona ermesi" olarak öne çıktı.

Berlin'deki temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşerek başlayan Pompeo, daha sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Pompeo, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.

Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başlamıştı.

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