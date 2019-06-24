Pompeo, Cidde'de Kral Selman ile görüştü

Resmi Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Pompeo ve Kral Selman'ın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki kraliyet sarayında görüştüğü belirtildi.

Her iki taraftan birçok üst düzey yetkilinin de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, uluslararası ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: DHA