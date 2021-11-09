Pompei'de Kölelerin Odası Keşfedildi

İtalya'da, Vesivius Yanardağı'nın yok ettiği Pompei kalıntıları yakınlarındaki bir antik villada, kölelerin yaşadığı bir oda keşfedildi. Oda, o dönemdeki kölelerin günlük yaşamlarına ışık tutuyor. Kusursuz koşullarda korunmuş olarak keşfedilen odada üç ahşap yatak, testiler ve lazımlık bulundu

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet