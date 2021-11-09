Pompei'de Kölelerin Odası Keşfedildi
İtalya'da, Vesivius Yanardağı'nın yok ettiği Pompei kalıntıları yakınlarındaki bir antik villada, kölelerin yaşadığı bir oda keşfedildi.
İtalya'da, Vesivius Yanardağı'nın yok ettiği Pompei kalıntıları yakınlarındaki bir antik villada, kölelerin yaşadığı bir oda keşfedildi. Oda, o dönemdeki kölelerin günlük yaşamlarına ışık tutuyor. Kusursuz koşullarda korunmuş olarak keşfedilen odada üç ahşap yatak, testiler ve lazımlık bulundu
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