Pompei antik kentinde bir ilk: Arkeologlar camlaşmış insan beyni buldu
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Pompei antik kentinde bir ilk: Arkeologlar camlaşmış insan beyni buldu

İtalya'nın Napoli şehrinin yakınında bulunan antik çağ kenti Pompei'de yapılan kazılarda, ilk kez beyni sıcaktan eriyerek cam haline dönüşen bir insan iskeleti bulundu. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndan fışkıran lavlar Pompei, Herculaneum ve Stabia kentlerini haritadan silmişti

23.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:04
Pompei antik kentinde bir ilk: Arkeologlar camlaşmış insan beyni buldu

'nın şehrinin yakınında bulunan antik çağ kenti Pompei'de yapılan kazılarda, ilk kez beyni sıcaktan eriyerek cam haline dönüşen bir insan iskeleti bulundu.


Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndan fışkıran lavlar Pompei, Herculaneum ve Stabia kentlerini haritadan silmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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