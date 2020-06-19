Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
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Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da pompalı tüfeklerle video çekip sosyal medyadan paylaşan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

19.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:19

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, pompalı tüfeklerle video çekerek sosyal medyada paylaşan 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.

EKİPLER VİDEOYU İZLEYİP HAREKETE GEÇTİ

Geyve'nin Çeltikler Mahallesi'nde yaşayan bir grup, sosyal medyada ellerinde silahlarla video çekerek, paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri video üzerine harekete geçerek, 20 kişiyi tespit edip, operasyon başlattı. Kimlikleri sosyal medyadan tespit edilen 20 kişinin evlerini tek tek arayan polis ekipleri 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINANLARDAN 8'İ 18 YAŞINDA

Operasyonda, videoda yer alan 20 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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