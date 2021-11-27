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Pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli tutuklandı

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Pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu ilçesindeki Çiçek Pasajı'nda pompalı tüfekle havaya ateş açıp eski kız arkadaşını rehin aldıktan sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu ilçesindeki Çiçek Pasajı'nda pompalı tüfekle havaya ateş açıp eski kız arkadaşını rehin aldıktan sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gece saatlerinde Taksim'de bulunan tarihi Çiçek Pasajı'nda meydana gelen olayda, elindeki pompalı tüfekle bir restorana gelen L.E.Ö., iddiaya göre burada bir kadınla tartışmaya başlamış, daha sonra pompalı tüfekle havaya ateş açıp, tartıştığı kadın müşteriyi rehin almıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli ikna edilerek gözaltına alınmış ve emniyete götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.E.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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