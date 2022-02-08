Polonya yeni askeri siber güvenlik birimi kurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya yeni askeri siber güvenlik birimi kurdu

AA, Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
 - Güncelleme:
Polonya yeni askeri siber güvenlik birimi kurdu

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, askeri siber güvenlik biriminin kurulduğunu açıkladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, askeri siber güvenlik biriminin kurulduğunu açıkladı.

Bakan Blaszczak, yaptığı açıklamada, siber güvenlik biriminin, savunma, keşif ve gerektiği durumlarda Polonya Silahlı Kuvvetleri'ni siber saldırılardan korumayı amaçladığını kaydetti.

Açıklamasında Rusya'ya atıfta bulunan Blaszczak, "21. yüzyılda siber saldırıların siyasetin maşası haline geldiğini ve söz konusu saldırıların komşumuz tarafından da kullanıldığının farkındayız. Bu nedenle, yeni kazanılan siber güvenlik gücü, Polonya Silahlı Kuvvetleri için temel ve kilit nitelik taşıyacaktır." dedi.

Blaszczak, söz konusu birimin başına Polonya ordusundan Orgeneral Koral Molenda'nın atandığını bildirdi.

Polonya Başbakanlık Ofis Sorumlusu Michal Dworczyk'in, 2021'de özel kutusundan e-postaları sızdırılmış ve internet üzerinde erişilebilir hale gelmişti.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Polonya, Rusya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title